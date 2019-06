11 Prinz Louis bezauberte die Briten bei der Militärparade „Trooping the Colour“. Foto: Getty Images

Bei „Trooping the Colour“, der Geburtstagsparade für seine Urgroßmutter Elizabeth II., hatte Prinz Louis seinen ersten offiziellen öffentlichen Auftritt. Sein Outfit hatte Geschichte.

London - Es war sein erster offizieller öffentlicher Auftritt: Auf dem Arm seines Vaters William winkte Prinz Louis, der 14 Monate alte Sohn von Herzogin Kate und Prinz William, bei der Militärparade „Trooping the Colour“ den Schaulustigen vom Palast-Balkon aus zu.

Die Parade findet jährlich zu Ehren des Geburtstags von Queen Elizabeth II. vor dem Buckingham-Palast in London statt.

Das Outfit, das der kleine Prinz trug, hat Geschichte: Das bestickte Blüschen trug schon Prinz Louis’ Onkel, Prinz Harry, zum selben Anlass im Jahr 1986.

Meghans erster Auftritt seit Archies Geburt

In royalblaubem Outfit, passendem Hut und einem strahlendem Lächeln erschien auch Prinz Harrys Gattin Meghan zum ersten Mal seit der Geburt ihres Sohnes Archie in der Öffentlichkeit. Meghan befindet sich im Mutterschutz, seit sie in den frühen Morgenstunden des 6. Mai ihren Sohn Archie zur Welt brachte.

Die prunkvolle Militärparade Trooping the Colour findet seit Jahrhunderten zu Ehren der britischen Monarchen statt. Mehr als 1400 Soldaten vollführten auch in diesem Jahr wieder Paraden. Fast 300 Pferde und 400 Musiker waren im Einsatz.

Meghan, Harry sowie Prinz Williams Frau Kate und Camilla, die Frau von Prinz Charles, fuhren in einer Kutsche durch das Zentrum Londons, bevor sie sich gemeinsam mit der Queen und anderen Mitgliedern des Königshauses auf einem Balkon des Buckingham-Palasts versammelten.

Der Geburtstag der Queen ist eigentlich am 21. April. Die offizielle Feier findet jedoch stets an einem Samstag im Juni statt, weil dann für gewöhnlich besseres Wetter ist. Das Trooping the Colour geht auf das Jahr 1748 zurück. Ihre Ursprünge hat die Parade in dem Brauch, bei der Vorbereitung auf einen Krieg den Soldaten alle Banner des Vereinigten Königreichs zu präsentieren, damit sie diese im Schlachtgetümmel erkennen.