Prinz Harrys Polo-Doku: Das erwartet die Zuschauer

1 Prinz Harry ist selbst leidenschaftlicher Polo-Spieler. Foto: imago/i Images

Der Streamingdienst Netflix hat offiziell den Starttermin für die fünfteilige Dokumentation "Polo" von Prinz Harry bekannt gegeben. Das erwartet den Zuschauer ab dem 10. Dezember.











Die nächste Produktion von Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) steht bereits in den Startlöchern: Wie Netflix nun offiziell bestätigte, wird die neue Dokumentation "Polo" am 10. Dezember weltweit auf der Streaming-Plattform verfügbar sein. Die fünfteilige Serie verspricht einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der prestigeträchtigen U.S. Open Polo Championship in Wellington, Florida.