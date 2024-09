Prinz Harrys Frau: Neue Vorwürfe: Alle haben Angst vor Meghan

1 Prinz Harry und Herzogin Meghan sind seit 2018 verheiratet. Foto: imago images/ZUMA Press Wire/Amy Katz

Kurz vor Prinz Harrys 40. Geburtstag gibt es neue Vorwürfe gegen seine Ehefrau Meghan. Angeblich haben Mitarbeiter Angst vor ihr. Sie sei "schrecklich", berichteten Insider dem "Hollywood Reporter".











Schon während ihrer Zeit im Königshaus wurden Mobbingvorwürfe gegen Herzogin Meghan (43) laut. Und auch nach ihrem Umzug zurück in die USA soll die Ehefrau von Prinz Harry (39) angeblich mit einigen Mitarbeitern Probleme haben. Das US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" ist der Frage nachgegangen, warum Meghan und Harry in den vergangenen Jahren wichtige Angestellte verloren haben.