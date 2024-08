Prinz Harrys Ex-Freundin: Cressida Bonas trauert um ihre Halbschwester

Die frühere Freundin von Prinz Harry (39), Schauspielerin, Tänzerin und Model Cressida Bonas (35), hat sich nach dem Tod ihrer Halbschwester Pandora Cooper-Key (1973-2024) mit einem herzzerreißenden Instagram-Posting gemeldet. Die Künstlerin war am 22. Juli mit 51 Jahren an Krebs gestorben.

"Meine geliebte Schwester"

Bereits im Alter von 26 Jahren war bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden. Seitdem kämpfte sie jahrzehntelang gegen verschiedene Krebsarten. Am 4. August gab ihre Familie dann die traurige Nachricht bekannt, dass Pandora Cooper-Key an den Folgen eines inoperablen Gehirntumors gestorben sei. Einen Tag später meldete sich Cressida Bonas mit einem längeren Statement auf ihrer Instagramseite, das ihren großen Verlust deutlich macht.

Lesen Sie auch

An die Verstorbene gerichtet schreibt die Ex von Prinz Harry darin unter anderem: "Ich werde in meinen Träumen nach dir suchen, wo du 'Hi Smally' sagst und mir erzählst, wo du warst. Dann werde ich mich eines Tages daran erinnern, dass du an einem deiner letzten Tage gesagt hast: 'Ich weiß nicht, was die ganze Aufregung soll, ich gehe nirgendwohin ...'" Sie werde erkennen, "dass ich nie nach dir suchen musste. Du warst die ganze Zeit an meiner Seite, denn meine geliebte Schwester, mein Herz ist für immer mit deinem verbunden."

Zu dem Brief veröffentlichte die 35-Jährige acht Bilder der Verstorbenen. Vier davon zeigen die beiden Frauen, die eine gemeinsame Mutter haben, vertraut zusammen, wie sie sich umarmen oder sich anlächeln. Auf vier Fotos ist die Verstorbene allein zu sehen, bei ihrer Arbeit, mit Hunden und am Strand.

Sie litt ihr halbes Leben an verschiedenen Krebsarten

Pandora Cooper-Key litt an dem Li-Fraumeni-Syndrom. Die seltene Erkrankung erhöht das Risiko, an verschiedenen Krebsarten zu erkranken. Mit 26 Jahren wurde bei ihr Morbus Paget diagnostiziert. Daraufhin unterzog sie sich einer beidseitigen Mastektomie. Acht Jahre später, nur wenige Wochen nach der Geburt ihres ersten Kindes, wurde bei ihr ein Sarkom im linken Auge und im Bereich der Nasennebenhöhlen diagnostiziert. Damals sagten die Ärzte ihr, sie hätte noch zehn Monate zu leben. Im Jahr 2016 erlitt sie mehrere epileptische Anfälle, die manchmal dazu führten, dass sie eine Woche lang bewusstlos war. Dennoch gründete die Künstlerin, die früher als Handtaschendesignerin für Vivienne Westwood arbeitete, im Jahr 2022 noch ein Keramikgeschäft.