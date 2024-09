Prinz Harrys 40. Geburtstag: So verbrachte er das Wochenende

Prinz Harry (40) hatte an seinem Geburtstagswochenende offenbar viel zu tun. Erst nahm er zusammen mit Ehefrau Herzogin Meghan (43) an einem Benefiz-Tennisturnier in Los Angeles teil, dann feierte er im Kreise seiner Liebsten daheim in Montecito.

Archewell Foundation als Hauptsponsor

Einen Tag vor dem runden Ehrentag besuchte das Paar am Samstag (14. September) das George Zajfen Tennisturnier, dessen Erlös der "Alliance for Children's Rights" zugutekommt. Die Veranstaltung erinnert an den Sohn Georgie von Meghans Freundin Kelly McKee Zajfen, der im Alter von nur neun Jahren plötzlich verstorben war.

Wie die Modedesignerin Zajfen am Sonntag (15. September) auf Instagram schrieb, zeigte das Herzogpaar von Sussex seine Unterstützung während eines "unglaublichen Tages", an dem "Geldmittel gesammelt wurden, die direkt der Unterstützung von Kindern in Pflegefamilien zugutekommen und sicherstellen, dass sie den rechtlichen Schutz, die Ressourcen und die Möglichkeiten haben, die sie zu Ehren unseres wunderschönen Sohnes Georgie verdienen". Die Designerin betonte, dass Harry und Meghans Archewell Foundation die Hauptsponsoren seien. "Harry und Meghan, ihr seid für unsere Familie ein leuchtendes Vorbild gewesen, nicht nur durch eure Freundschaft, sondern auch durch die unglaubliche Arbeit, die die Archewell Foundation jeden Tag leistet", schrieb Kelly McKee Zajfen zu einem gemeinsamen Bild von ihr, ihrer Familie und dem prominenten Paar.

"Ich bin beeindruckt von eurem Engagement für die Gemeinschaft und Freundschaft. Im Namen der Alliance for Children's Rights danken wir euch", hieß es in der Bildunterschrift weiter. Dann erinnerte sie noch an den Ehrentag von Prinz Harry: "Und das ist auch ein ganz besonderer Tag ... Alles Gute zum 40. Geburtstag, H! Möge diese Reise um die Sonne die bisher beste sein."

Prinz Harry wählte für den Termin ein weißes T-Shirt und einen Blazer, Meghan ein beiges Kleid mit Knöpfen. Schnappschüssen zufolge, die in den Instagram-Stories der "Alliance for Children's Rights" geteilt wurden, waren sie nicht die einzigen Prominenten: Unter anderen waren auch "Property Brothers" -Star Jonathan Scott (46), Schauspielerin Zooey Deschanel (44), Schauspieler Zach Braff (49) und Meghans ehemalige "Suits"-Kollegin Abigail Spencer (43) gekommen.

Laut der Homepage der Organisation umfasste das Benefiz-Event ein Rundenturnier im Doppel und ein Mittagessen, um Spenden zugunsten junger Menschen zu sammeln, die in Pflegefamilien aufwachsen mussten. Wie Zajfen bereits zuvor mitteilte, findet das jährliche Tennisevent seit mehr als 20 Jahren statt und wurde kürzlich zu Ehren ihres Sohnes Georgie umbenannt, der 2022 an einer Viruserkrankung erkrankte und daran starb.

Royal Family gratulierte via Instagram

Seinen 40. am Sonntag feierte Harry dann laut "People" mit bei einer privaten Feier mit Freunden und einigen Familienangehörigen in Montecito. Seine eigenen Verwandten waren nicht dabei, doch die königliche Familie widmete ihm immerhin ein Instagramposting, was Royalexperten nach all den Querelen als ein Händereichen werten. Es sollen die ersten öffentlichen Glückwünsche seit 2021 gewesen sein. "Wir wünschen dem Herzog von Sussex heute alles Gute zum 40. Geburtstag", hieß es in dem Beitrag auf dem offiziellen Account von König Charles III. (75), während Prinz William (42) und Herzogin Kate (42) den Beitrag in ihrer Instagram-Story teilten.

Das schönste Geschenk sind seine Kinder

Kurz vor seinem runden Geburtstag ließ Harry über seinen Sprecher gegenüber "People" ausrichten, das beste Geschenk, das er je bekommen habe, "sind ohne Zweifel meine Kinder". "Ich genieße es, sie jeden Tag aufwachsen zu sehen und liebe es, ihr Vater zu sein", sagte er über Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3).

Mit der früheren Schauspielerin Meghan ist Harry seit 2018 verheiratet. Danach wurde das Verhältnis mit der Royal Family zunehmend schwieriger, Anfang 2020 kam es zum offenen Bruch. Die beiden traten als arbeitende Mitglieder des Königshauses zurück und zogen in die USA. In TV-Interviews, einer Netflix-Doku und Harrys Biografie machten beide den Royals anschließend immer wieder große Vorwürfe.