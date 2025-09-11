Prinz Harry zu England-Besuch: Hat es geliebt, wieder hier zu sein

Nach einigen Tagen im Vereinigten Königreich ist Prinz Harry zurück in die USA gereist. Ein Sprecher des Herzogs von Sussex zog jetzt auch ein Fazit des Besuchs.
Der vielbeachtete England-Besuch von Prinz Harry (40) ist Geschichte. Nach einem Treffen mit seinem Vater, König Charles III. (76), am Mittwoch, beendete Harry seine Reise durch Großbritannien am Donnerstag in London bei einer Podiumsdiskussion über die positiven Auswirkungen von sozialem Engagement auf die psychische Gesundheit. Ein Sprecher des Ehemanns von Herzogin Meghan (44) zog zudem laut "Express" ein Fazit von Harrys Trip in sein Geburtsland: "Er hat es offensichtlich sehr geliebt, wieder in Großbritannien zu sein."