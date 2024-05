1 Prinz Harry ist zu Besuch in England – seinen krebskranken Vater wird er allerdings nicht treffen (Archivfoto). Foto: dpa/Andy Stenning

Der britische Prinz Harry wird seinen Besuch in der britischen Heimat nicht für einen Besuch bei seinem krebskranken Vater Charles III. nutzen. Es werde kein derartiges Treffen geben, wies Harrys Sprecher am Dienstag entsprechende Spekulationen zurück. Der jüngere Sohn des britischen Königs traf am Dienstag in Großbritannien ein, um an Veranstaltungen zum Jubiläum der von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games für kriegsversehrte Sportler teilzunehmen.