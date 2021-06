40 Der britische Prinz Harry und die US-amerikanische Schauspielerin Meghan Markle haben ihr zweites Kind bekommen. (Archivbild) Foto: dpa/Matt Dunham

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Auch den Namen gaben die beiden bekannt, der zweite Vorname wurde „zu Ehren ihrer geliebten verstorbenen Großmutter gewählt.“

Santa Babara - Prinz Harry und Meghan Markle haben die Geburt ihrer Tochter bekanntgegeben. Lilibet Diana sei am Freitag in einem Krankenhaus im kalifornischen Santa Barbara geboren worden, teilte das Paar am Sonntag mit. „Lili“ sei nach ihrer Urgroßmutter, Königin Elizabeth II. benannt, die von ihrer Familie Lilibet genannt werde, erklärte das Paar.

Lesen Sie hier: Unsere Serie „Adelshäuser der Welt“

Ihr zweiter Vorname wurde demnach „zu Ehren ihrer geliebten verstorbenen Großmutter gewählt“, Prinzessin Diana. Der britische Premierminister Boris Johnson gratulierte Harry und Meghan umgehend zur Geburt ihrer Tochter.

Sohn Archie bekommt eine Schwester

Der Prinz und die ehemalige US-Schauspielerin haben bereits einen zweijährigen Sohn, Archie. Nach ihrem Rückzug aus der ersten Reihe des britischen Monarchie waren sie gemeinsam mit Archie in Meghans US-Heimat Kalifornien gezogen. Im vergangenen November hatte Meghan in einem sehr persönlichen Beitrag für die „New York Times“ berichtet, dass sie vier Monate zuvor eine Fehlgeburt erlitten hatte.

Lesen Sie hier: Diana-Interview – Warum der BBC-Skandal eine solche Sprengkraft hat

Anfang März sorgte das Paar mit einem Interview mit Oprah Winfrey international für Schlagzeilen, in dem sie unter anderem Rassismusvorwürfe gegen das Königshaus erhoben.