Prinz Harry und Meghan Markle Neue Details zur royalen Traumhochzeit

Von red/AP 12. Februar 2018 - 07:55 Uhr

Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle wollen sich am 19. Mai das Ja-Wort geben. Foto: dpa

Am 19. Mai steigt die Hochzeit des Jahres, dann wollen sich Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle trauen lassen. Das Paar hat nun weitere Details zu dem Großevent bekannt gegeben.

London - Der britische Prinz Harry und seine Verlobte, die amerikanische Schauspielerin Meghan Markle, haben Details ihrer geplanten Hochzeit am 19. Mai bekannt gegeben. Zu den Feierlichkeiten solle eine Fahrt mit der Kutsche durch Windsor gehören, damit die Öffentlichkeit an der Zeremonie teilnehmen könne, teilte das Königshaus mit. Die Trauung werde am Mittag in der St.-Georgs-Kapelle von Schloss Windsor durch den Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, vorgenommen.

Mehr zum Thema

Das Paar erklärte, sehr dankbar für die vielen guten Wünsche zu sein, die es bereits erreicht hätten. Die Kutschfahrt sei hoffentlich eine gute Möglichkeit für die Öffentlichkeit, der Feier beizuwohnen.

Privates Treffen an geheimen Ort

Nach der Fahrt ist für das Paar und Gäste der Kirchengemeinde ein Empfang geplant. Für den Abend wird Prinz Charles, der Vater des Bräutigams, ein privates Zusammentreffen mit engen Freunden und der Familie an einem geheimen Ort organisieren.

Die St.-Georgs-Kapelle wurde im 15. Jahrhundert erbaut und bereits oft für royale Feierlichkeiten verwendet. Harrys Großmutter, Königin Elizabeth II., hat die Nutzung des Gotteshauses für die Trauung erlaubt und wird ebenfalls teilnehmen.