Der Coronavirus und die Folgen in Stuttgart Das müssen Eltern von Schul- und Kitakindern wissen

Kinder, die in einem Risikogebiet im Urlaub waren, in denen es vermehrt zu Übertragungen des Coronavirus gekommen ist, sollten am Montag nicht in die Kita oder in die Schule gehen. Einer Stuttgarterin, die Kontakt zum Infizierten aus dem Kreis Göppingen hatte, geht es gut.