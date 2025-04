1 Für sein „Gap Year“ ging Prinz Harry 2004 nach Lesotho – und kehrte daraufhin immer wieder zurück. 2006 gründete er Sentebale. Foto: Imago/IMAGO/Anwar Hussein / Avalon

Prinz Harry verlässt seine Stiftung Sentebale, die Vorsitzende schlägt mit harten Vorwürfen zurück. Der Marke Sussex, ohnehin angekratzt, tut der Knatsch nicht gut.











Im April vor einem Jahr war die Welt noch in Ordnung – oder sah zumindest so aus: Da stand Sophie Chandauka augenscheinlich einträchtig neben Prinz Harry und Herzogin Meghan, als in Wellington, Florida, der Pokal eines Charity-Poloturniers übergeben wurde. Der Erlös der Veranstaltung ging an Harrys Herzensprojekt: Sentebale.