Prinz Harry und Herzogin Meghan: Auf Halloween-Tour mit ihren Kindern

Da hat es in Santa Barbara an Halloween womöglich so manches erstaunte Gesicht beim Türöffnen gegeben: Denn unter den verkleideten Süßigkeiten-Sammlern waren auch Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, in Begleitung ihr prominenten Eltern.
Neben den US-amerikanischen Promis, die Halloween ausgiebig zelebriert haben, genossen auch Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) mit ihren Kindern die gruselige Tradition. Wie "Page Six" jetzt mit Bildern zeigte, sammelte das Paar zusammen mit Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) Süßes oder Saures.