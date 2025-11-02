Prinz Harry und Herzogin Meghan: Auf Halloween-Tour mit ihren Kindern

Da hat es in Santa Barbara an Halloween womöglich so manches erstaunte Gesicht beim Türöffnen gegeben: Denn unter den verkleideten Süßigkeiten-Sammlern waren auch Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, in Begleitung ihr prominenten Eltern.

Neben den US-amerikanischen Promis, die Halloween ausgiebig zelebriert haben, genossen auch Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) mit ihren Kindern die gruselige Tradition. Wie "Page Six" jetzt mit Bildern zeigte, sammelte das Paar zusammen mit Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) Süßes oder Saures.

Die vierköpfige Familie war laut des Berichts im kalifornischen Santa Barbara unterwegs und zog von Haus zu Haus. Archie war für den Feiertag als Ameise verkleidet, Lilibet anscheinend als grünes Glühwürmchen. Die Eltern begleiteten die Sammelaktion unverkleidet. Prinz Harry setzte auf einen entspannten Freizeitlook, trug ein schwarzes Polohemd und blaue Jeans. Seine Frau wählte ein schwarzes Hemd und eine Jogginghose. Einen kleinen Halloween-Touch verpasste sie ihrem lässigen Outfit mit einem Umhang, der wie ein Regenbogen-Schmetterling aussah. In der Hand hielten beide Getränke, sie ein Glas, er eine Flasche.

Besuch auf der Kürbisfarm

Im Oktober hatte die Herzogin von Sussex bereits einige Halloween-Vorbereitungen mit einem Clip auf Instagram dokumentiert. Die 44-Jährige teilte Aufnahmen vom Besuch der Familie auf einer Kürbisfarm. Und schon wenige Monate nach der Geburt von Archie im Jahr 2019 zeigten sich Meghan und Harry als Halloween-Fans. Damals wünschten sie via Instagram ein "sicheres und spaßiges" Gruselfest und verrieten einen neuen Kosenamen für ihr fünf Monate altes Kind: "our little pumpkin", also ihren "kleinen Kürbis".