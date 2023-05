6 Prinz Harry (Mitte) mit den Männern seiner Cousinen, Edoardo Mapelli Mozzi (links) und Jack Brooksbank. Foto: AFP/TOBY MELVILLE

Zusammen mit Prinzessin Eugenie schlenderte Prinz Harry am Samstagvormittag in die Westminster Abbey. Seine Cousine und ihr Mann Jack Brooksbank sind vielleicht die letzten echten Verbündeten, die die 38-jährige Sohn von König Charles III. in der Familie Windsor noch hat. Gemeinsam mit ihnen, Prinzessin Beatrice und deren Mann Edoardo Mapelli Mozzi nahm der Prinz dann seinen Platz in Reihe drei ein. Ein klares Zeichen: Harry spielt bei den britischen Royals nur noch eine Nebenrolle, ein „minor Royal“ wie die Queen-Enkelinnen Beatrice und Eugenie.