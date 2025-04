Prinz Harry schwärmt von Meghans Erfolg: Ich bin unglaublich stolz

Volle Unterstützung sagt Prinz Harry seiner Ehefrau bei all ihren bisherigen und künftigen Projekten zu. In einem neuen Interview betonte er, wie stolz er auf Meghans Erfolg mit ihrer Lifestyle-Marke "As Ever" ist.

Prinz Harry (40) hat sich erstmals zum Markenerfolg seiner Ehefrau Meghan (43) geäußert. "Ich freue mich so für meine Frau und unterstütze absolut alles, was sie getan hat und weiterhin tut", sagte der Herzog von Sussex gegenüber dem US-Magazin "People", das ihm in der aktuellen Ausgabe die Titelgeschichte widmet.

Meghans erste Produktlinie war schnell ausverkauft

Damit nimmt der jüngere Sohn von König Charles III. (76) jüngsten Schlagzeilen den Wind aus den Segeln, dass zwischen ihm und Meghan dicke Luft herrsche. Royal-Experten hatten spekuliert, der Prinz sei unglücklich darüber, dass seine Frau für ihr Lifestyle-Unternehmen "As Ever" auch mit Aufnahmen der beiden Kinder Archie (5) und Lilibet (3) wirbt. Zuvor waren der kleine Prinz und die kleine Prinzessin weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten worden.

In dem neuen Interview zeigt sich Harry jedoch stolz auf den Erfolg bei Meghans Geschäftsvorhaben und gibt ihr absolute Rückendeckung. Die gesamte Produktlinie von "As Ever" war kurz nach dem Start am 2. April in weniger als einer Stunde ausverkauft. "Ich bin unglaublich stolz", betonte Harry.

Der abtrünnige britische Royal hatte auch einen kurzen Auftritt in der Anfang März gestarteten Netflix-Serie "With Love, Meghan" seiner Frau. In der letzten Folge küsste er sie während eines festlichen Brunchs für ihre Firma und sagte zu ihr: "Du hast wirklich tolle Arbeit geleistet. Ich liebe es."

Zusätzlich zu ihrer Show und der Lifestyle-Marke hat die frühere "Suits"-Schauspielerin kürzlich auch einen neuen Podcast gestartet: "Confessions of a Female Founder", der am 8. April Premiere hatte und acht Folgen umfasst.

Ihr siebter Hochzeitstag steht bevor

Prinz Harry und Herzogin Meghan sind seit dem 19. Mai 2018 verheiratet. Am 6. Mai 2019 wurden sie zum ersten Mal Eltern. Nach Prinz Archie erblickte dann am 4. Juni 2021 Prinzessin Lilibet das Licht der Welt.

Im Jahr 2020 kam es zum sogenannten Megxit, dem Rückzug aus dem Königshaus. Die Familie zog in die USA und richtete sich in Montecito, Kalifornien, ein neues Zuhause ein. In mehreren Interviews, Harrys Biografie und einer Netflix-Doku rechneten sie mit der Königsfamilie ab.