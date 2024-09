Prinz Harry in New York: Engagement für Naturschutz und Kinder

Prinz Harry in New York

1 Harry bei der CGI-Podiumsdiskussion in New York. Foto: imago/ZUMA Press Wire / Lev Radin

Prinz Harry will das Leben zukünftiger Generationen nicht nur schöner und ökologisch reicher machen, sondern auch sicherer. Der Royal hat am Dienstag zwei Auftritte in New York absolviert.











Link kopiert



Rund eine Woche nach seinem 40. Geburtstag reiste Prinz Harry allein nach New York, um mit seinem Namen Reichweite für gute Zwecke zu schaffen. Am 23. September erschien der Herzog von Sussex bei einer Veranstaltung für African Parks und beehrte ein Panel über den Erhalt afrikanischer Parks. Harry ist seit 2016 an der Naturschutzorganisation beteiligt.