Prinz Harry in England: Nur wenige Schaulustige in Nottingham

Nach rund fünf Monaten stattet Prinz Harry seiner britischen Heimat wieder einen Besuch ab. In Nottingham wollten jedoch nur wenige Menschen den Royal live erleben.
Tag zwei des England-Besuchs von Prinz Harry (40). Am Dienstag besuchte der Royal in Nottingham nördlich der Hauptstadt London das Community Recording Studio (CRS), eine Einrichtung, die junge Menschen in Film-, Video- und Musikproduktion ausbildet. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, war das Interesse der dortigen Öffentlichkeit an seinem Besuch jedoch vergleichsweise gering. Nur rund 100 Menschen sollen sich eingefunden haben, um Harry zu begrüßen, der 45 Minuten später als zuvor angekündigt ankam.