Prinz Harry hinterm Federbusch: Prinzessin Anne spricht über „diesen Hut“

1 Prinzessin Annes beeindruckender Hut verdeckte bei König Charles’ Krönung beinahe den ganzen Prinzen Harry (Foto rechts). Foto: AFP/Toby Melville, imago/iImages

Der Hut, den Prinzessin Anne bei der Krönung ihres Bruders Charles trug, verdeckte praktisch den kompletten Harry und wurde dadurch zum Krönungs-Meme. Nun erklärte sie, warum sie ihn nicht abnahm.











Link kopiert



Es wurde zum Meme der Krönung: Prinz Harry in Reihe drei der Westminster Abbey – praktisch volständig verdeckt vom gewaltigen Hut seiner Tante. Im neuen Buch von Robert Hardman („Charles III: New King. New Court. The Inside Story“) spricht Prinzessin Anne über den Zweispitz mit rotem Federbusch, den sie zur Krönung ihres Bruders Charles III. im vergangenen Mai trug.