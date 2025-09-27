Prinz Harry : Er wehrt sich gegen Berichte über Treffen mit König Charles

In seiner seltenen Erklärung hat Prinz Harry auf Berichte britischer Medien nach dem Treffen mit seinem Vater reagiert. Diese seien "kategorisch falsch" und Zitate darin "reine Erfindungen", betonte ein Sprecher, der zudem noch auf ein Detail des Wiedersehens einging.
Prinz Harry (41) hat auf Berichte reagiert, in denen sein Treffen mit König Charles III. (76) am 10. September in London als "ausgesprochen formell" beschrieben wurden. In einer Stellungnahme wies er Behauptungen zurück, dass er sich bei dem Termin eher wie ein "offizieller Besucher" denn wie ein Familienmitglied gefühlt habe.