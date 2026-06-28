Prinz Harry: Doch kein Familienaufenthalt in Großbritannien?

Eigentlich wollten Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juli mit ihren Kindern nach Großbritannien kommen und dort sogar in königlichen Residenzen wohnen. Doch jetzt steht die Reise mit der ganzen Familie wieder auf der Klippe.
Prinz Harry (41) denkt offenbar darüber nach, seine für Juli geplante Reise nach Großbritannien doch ohne Herzogin Meghan (44) und die beiden Kinder Archie (7) und Lilibet (5) anzutreten. Auslöser ist eine Entscheidung der britischen Regierung, die der Familie - mal wieder - steuerfinanzierten Polizeischutz verweigert, wie die BBC berichtet.