Prinz Harry auf Distanz: Sein Kampf gegen die Presse hat Familienzwist beeinflusst

1 Prinz Harry hat ein angespanntes Verhältnis zu seiner Familie. Foto: Bart Lenoir/Shutterstock.com

Prinz Harry spricht in der Doku "Tabloids On Trial" über sein Vorgehen gegen die britische Boulevardpresse. Dabei erklärt er, dass sein Kampf gegen die Medien auch ein Grund für das Zerwürfnis mit seiner Familie ist.











Link kopiert



Prinz Harry (39) spricht in der ITV-Dokumentation "Tabloids On Trial" über seine Klagen gegen die britische Boulevardpresse. Mit dem britischen Verlag Mirror Group Newspapers (MGN), Herausgeber der britischen Boulevardzeitung "The Daily Mirror", hatte sich der Royal in einem Telefon-Hacking-Prozess geeinigt und eine "beträchtliche" Entschädigung erhalten. Das zuständige Gericht hatte entschieden, dass Harry illegal ausgespäht worden sei, was der 39-Jährige laut "Variety" in der Doku als "monumentalen Sieg" bezeichnet.