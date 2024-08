Prinz Haakon allein bei Olympia: Mette-Marits Sohn Marius verhaftet: Jetzt reagiert sein Anwalt

1 Kronprinz Haakon ist der Stiefvater von Mette-Marits Sohn Marius (Mitte). Foto: imago/PPE

Das norwegische Königshaus steht in den Schlagzeilen. Grund dafür ist die kürzliche Verhaftung von Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby. Jetzt hat sein Anwalt reagiert.











Drama im norwegischen Königshaus: Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (50) soll wegen Körperverletzung verhaftet worden sein. Wie das norwegische Blatt "Se og Hør" berichtet, soll Marius Borg Høiby (27) am vergangenen Sonntag nach einem Vorfall mit einer Frau in einer Wohnung in Oslo von der Polizei in Gewahrsam genommen worden sein.