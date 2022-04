1 Prinz George hat seine neue Schule besucht. Foto: imago/PPE

Prinz George hat einen "Schnuppertag" in seiner neuen Schule in der Nähe von Windsor absolviert. Seine künftigen Klassenkameraden haben den zukünftigen König nicht "erkannt".















Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) bereiten den Umzug ihrer Familie nach Windsor vor. Dazu gehört auch eine neue Schule für die Kinder. Prinz George (8) hat nun einen ersten "Schnuppertag" in einer Schule im Südwesten Londons verbracht. Seine Eltern hatten die Einrichtung, in der mehrere Kinder aus wohlhabenden europäischen und russischen Familien unterrichtet werden, zuvor sechsmal besucht.

Laut einer der Schule nahestehenden Quelle haben die Lehrer eine Art "Schnupperklasse" für den achtjährigen zukünftigen König eingerichtet, um ihm bei der Eingewöhnung zu helfen. Die Lehrer sollen amüsiert und erleichtert gewesen sein, dass die anderen Kinder in der Klasse George nicht erkannten oder seinen Status nicht verstanden.

Wie "Mail Online" weiter meldet, sollen wohl auch die anderen beiden Kinder des Herzogenpaares Cambridge, Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (4), auf diese Schule wechseln.

Prinz Georges bisherige Schullaufbahn

Georges offizielle Ausbildung begann im Alter von zwei Jahren in der Westacre Montessori School Nursery in der Nähe des Hauses der Familie in Norfolk, Anmer Hall. Im September 2017 wurde er an der Thomas's School in Battersea, Südlondon, eingeschult. Prinzessin Charlotte wurde dort im Herbst 2019 ebenfalls eingeschult. Louis besuchte bisher die Willcocks Nursery School in Kensington, nur wenige Minuten vom Kensington Palast entfernt.

Prinz William ging auf die Ludgrove School in Berkshire, Herzogin Kate auf das Marlborough College.