Prinz Charles wird 70 Antreten zum Familienfoto

Von the/AFP 14. November 2018 - 10:07 Uhr

Zum 70. Geburtstag trommelt Prinz Charles seine Nachkommen zum Familienfoto zusammen – es entsteht ein Bild, wie man es besser nicht hätte komponieren können.





London - Eine Familie wie aus dem Bilderbuch – zumindest, wenn man das Foto betrachtet, das Clarence House zum 70. Geburtstag von Prinz Charles veröffentlicht hat. Zu sehen ist der Jubilär mit seiner Frau Camilla, seinen Söhnen William und Harry, den Schwiegertöchtern Kate und Meghan und den drei Enkelkindern George, Charlotte und Louis.

Chris Jackson, ein Fotograf, der die Royals immer wieder ablichtet, hat das Bild auf der Gartenbank perfekt inszeniert: Die ganze Familie Wales trägt aufeinander abgestimmte Creme- und Blautöne, alle lachen gut gelaunt und möglichst natürlich in die Kamera. Jackson, der Charles seit über 15 Jahren als Pressefotograf begleitet, schrieb auf seinem Instagram-Account: „Es war etwas ganz besonderes, ein solch informelles und entspanntes Familienfoto zu schießen.“

Mit knapp 70 ist Charles beliebter als er je war: Viele Briten sehen den Thronfolger als liebenswerten Exzentriker - unter anderem machte er Schlagzeilen mit dem Geständnis, mit seinen Pflanzen zu reden. Immer wieder setzt er sich auch für den Schutz historischer Gebäude und für Bio-Landwirtschaft ein. Dabei ließ er es gelegentlich an der im britischen Königshaus üblichen politischen Neutralität mangeln. In einer BBC-Dokumentation anlässlich seines 70. Geburtstags wies er Sorgen jedoch zurück, er könnte sich als Monarch zu sehr ins Tagesgeschehen einmischen: „So dumm bin ich nicht. Man agiert innerhalb der Vorgaben der Verfassung“, betonte Charles.

66 Jahre Thronfolger

In einem Alter, in dem andere längst in Rente sind, bereitet sich Prinz Charles noch immer auf seinen Job vor: Inzwischen blickt er auf 66 Jahre als Thronfolger zurück. Nie zuvor in der Geschichte der britischen Monarchie trug ein Mitglied der königlichen Familie so lange den Titel des Thronfolgers wie Prinz Charles. Sollte er seiner Mutter Elizabeth II. eines Tages nachfolgen, wäre er der älteste Royal, der den Thron besteigt.

Geboren wurde Charles am 14. November 1948 im Buckingham-Palast. Seine Gouvernante Catherine Peebles beschrieb Charles als „hypersensibel, in sich gekehrt, krankhaft schüchtern und zu stiller Beschäftigung wie Lesen und Malen hingezogen“. Mit 13 wurde Charles ins Internat ins schottische Gordonstoun geschickt. Seine einsamen Jahre dort beschrieb er später als „absolute Hölle“ und „Gefängnisstrafe“. In Cambridge studierte er anschließend Archäologie und Anthropologie - als erster Thronfolger in der Geschichte machte er 1970 seinen Universitätsabschluss.

„Das Problem ist, dass es keine Job-Beschreibung gibt“

Von 1971 bis 1976 diente er in der Royal Navy - und während er acht Monate auf Einsatz in der Karibik war, heiratete seine Ex-Freundin Camilla einen anderen. Mit den 7500 Pfund, die Charles bei seinem Ausscheiden aus der Armee erhielt, gründete er seine eigene Stiftung, den Prince’s Trust. Bis zum 40. Jahrestag ihres Bestehens half die Stiftung mehr als 825.000 benachteiligten Jugendlichen, einen Beruf zu finden. Er selbst hatte keine Hilfe, sich auf seinen Beruf vorzubereiten: „Das Problem ist, dass es keine Job-Beschreibung gibt, also muss man irgendwie selbst seinen Weg finden“, sagte Charles dazu einmal.

Unter dem wachsenden Druck, endlich eine Frau zu finden, verlobte sich der 32 Jahre alte Charles im Februar 1981 mit der 19 Jahre jungen Lady Diana Spencer. Eine weltweit im Fernsehen übertragene „Märchen-Hochzeit“ in der St. Paul’s-Cathedral folgte. 1982 und 1984 kamen die Söhne William und Harry zur Welt.

Mit Camilla endlich glücklich

Doch die ungleiche Ehe bröckelte schon bald, beide Ehepartner hatten außereheliche Affären, 1996 kam die Scheidung. Nachdem Diana 1997 bei einem Autounfall getötet wurde, holte Charles ihre Leiche aus Paris zurück nach England und bestand darauf, dass sie mit königlichen Ehren beigesetzt wurde. Erst acht Jahre nach Dianas Tod wurde 2005 Charles’ Verlobung mit seiner Jugendliebe Camilla verkündet, im selben Jahr heiratete das Paar.

Inzwischen ist Charles dreifacher Großvater, das vierte Enkelkind - erstes Kind von Prinz Harry und dessen Frau Meghan - ist unterwegs. Sein Engagement für den Umweltschutz begründet Prinz Charles mit seiner Verantwortung als Großvater: Er habe ganz einfach Angst, dass seine Enkel ihn eines Tages fragen würden: „Warum hast du nichts getan?“