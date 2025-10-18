Prinz Andrew: Was passiert jetzt mit dem Herzogtitel?

Prinz Andrew wird aufgrund seiner Verbindungen zu Jeffrey Epstein seinen Herzogtitel künftig nicht mehr führen, weil er angeblich den britischen Royals nicht schaden möchte. Doch wird dann jemand anderes Duke of York?
Seit Jahren gibt es schwerwiegende Vorwürfe gegen Prinz Andrew (65). Der jüngere Bruder von König Charles III. (76) hat sich jetzt laut eines persönlichen Statements dazu entschieden, seinen Herzogtitel abzulegen. Eines britischen Bericht zufolge bedeutet dies jedoch gleichfalls nicht, dass automatisch ein anderes Familienmitglied künftig Herzog von York sein wird.