Prinz Andrew: So sehr drängten ihn Charles und William zum Rücktritt

Prinz Andrew hat seine royalen Titel abgelegt - doch war das wirklich freiwillig? Quellen berichten von tagelangen Verhandlungen, bei denen sowohl König Charles als auch Prinz William massiven Druck ausübten.
Hinter den Kulissen des Buckingham-Palastes spielten sich in dieser Woche offenbar teils dramatische Szenen ab. Prinz Andrew (65) mag in seinem Statement vom 17. Oktober zwar betont haben, er habe sich selbst dazu entschieden, seine royalen Titel niederzulegen. Doch die Wahrheit sieht offenbar anders aus: Der 65-Jährige wurde von seinem älteren Bruder König Charles III. (76) und dessen Sohn Prinz William (43) laut britischen Medienberichten regelrecht in die Ecke gedrängt.