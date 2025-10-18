Prinz Andrew legt Titel nieder: Giuffre-Familie fordert mehr

Die Familie von Virginia Giuffre äußert sich zum Rückzug von Prinz Andrew aus dem Königshaus. Die Entscheidung des Royals, seine Titel aufzugeben, sei ein wichtiger Schritt. Doch die Angehörigen fordern mehr - und richten einen Appell an König Charles III.
Nur kurz nachdem Prinz Andrew (65) seinen Rückzug aus dem königlichen Leben bekannt gegeben hatte, meldete sich die Familie von Virginia Giuffre zu Wort. In einem Statement gegenüber dem US-Magazin "People" bezeichneten sie Andrews Entscheidung als bedeutsamen Moment.