Prinz Andrew: Große Party für Sarah Ferguson abgesagt

Sarah Ferguson sollte ihren 66. Geburtstag mit einer großen Party in der Royal Lodge feiern. Doch Prinz Andrew sagte das Fest in letzter Minute ab - und Prinz William plant offenbar, beide dauerhaft von royalen Events auszuschließen.
Die Party war geplant, die Gästeliste stand. Sarah Ferguson sollte am vergangenen Mittwoch ihren 66. Geburtstag mit einem prunkvollen Fest in der Royal Lodge feiern. Doch dann kam alles anders. Prinz Andrew (65) strich die Feier in letzter Minute, während um ihn herum der Epstein-Skandal in eine neue Phase eskalierte. Der Druck auf ihn, seine royalen Titel aufzugeben, wurde zu groß. Die Geburtstagsfeier fiel dem zum Opfer.