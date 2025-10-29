Prinz Andrew empfing perverses Epstein-Trio in der Royal Lodge

Die Aufnahme ist 19 Jahre alt, sorgt in Großbritannien nun jedoch für neue Aufregung um Prinz Andrew. Denn laut Recherche der BBC beweist das Bild, dass die später verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und Harvey Epstein in seinem Wohnsitz, der Royal Lodge, zu Gast waren.
Bringt ein altes Foto Prinz Andrew (65) noch mehr in Bedrängnis? Die BBC untersuchte eine Aufnahme aus dem Jahr 2006 genauer und kommt zu dem Schluss: Der Bruder von König Charles III. (76) empfing damals Jeffrey Epstein (1953-2019), Ghislaine Maxwell (63) und Harvey Weinstein (73) in seinem privaten Wohnsitz im Windsor-Park, der Royal Lodge. Der Besuch soll im Rahmen der Feierlichkeiten zum 18. Geburtstag von Prinz Andrews Tochter Beatrice (37) erfolgt sein.