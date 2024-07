Princess of Girona Foundation Awards: Spanische Königsfamilie legt sommerlichen Auftritt hin

1 König Felipe, Königin Letizia of Spain, Prinzessin Sofia und Kronprinzessin Leonor posieren auf den Stufen des Hotels Melia Lloret de Mar für die Fotografen. Foto: IMAGO/MPG

Während die spanische Fußballmannschaft am Dienstagabend im EM-Halbfinale gegen Frankreich siegte, hatte die Königsfamilie einen anderen Termin: Die vier Royals trafen sich zu einem Abendessen mit ehemaligen Gewinnern der Princess of Girona Foundation.











König Felipe VI. (56), Königin Letizia (51) sowie ihre Töchter Prinzessin Leonor (18) und Prinzessin Sofía (17) haben sich am Abend des 9. Juli mit ehemaligen Gewinnern der Princess of Girona Foundation Awards im Hotel Melia Lloret de Mar getroffen. Die Verleihung der diesjährigen Awards an der Costa Brava fällt mit dem 15. Jubiläum der Stiftung zusammen. Bei dem Treffen präsentierte sich die Königsfamilie allen Gerüchten über eine Ehekrise zum Trotz als sommerliche Einheit in beige und weiß.