Princess Charming: Wer ist raus? (Folge 5)

Wer in Folge 5 nach Hause fliegen musste

1 Lea Hoppenworth ist in Staffel 4 der Datingshow die Princess und sucht nach der großen Liebe. Foto: RTL /Markus Hertrich

In der queeren Datingshow „Princess Charming“ kämpfen 20 Frauen um das Herz von Lea Hoppenworth. Wer die Show in der aktuellen Folge verlassen musste.











Nach dem Vorbild von „Der Bachelor“ oder „Prince Charming“ gibt es mittlerweile auch eine lesbische Datingshow im deutschen Reality-TV. 2021 gestartet läuft in diesem Jahr bereits die vierte Staffel von „Princess Charming“ bei RTL+ und Vox Up. In der Show sind zu Beginn 20 Singles für Princess Lea Hoppenworth auf die thailändische Insel Koh Samui gereist. Sie sollen die 30-Jährige bei Gruppen- und Einzeldates näher kennenlernen.