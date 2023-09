1 "Der Bachelor"-Kandidatin Stephie will bei "Princess Charming" die große Liebe finden. Foto: RTL / Markus Hertrich

"Princess Charming" geht in die nächste Runde. In der dritten Staffel, die ab dem 1. September auf RTL+ verfügbar ist, macht sich Studentin Madleen Matthias (23) auf die Suche nach der richtigen Frau an ihrer Seite. Sie folgt auf Irina Schlauch und Hanna Sökeland. Auf Koh Samui trifft sie in den neuen "Princess Charming"-Episoden auf 17 Kandidatinnen. Später in der Staffel kommen noch drei spannende Nachrückerinnen hinzu.