Im neuen Bremer "Tatort: Wenn man nur einen retten könnte" unterstützt Tijan Njie die Kommissarinnen Moormann und Selb. Für den Schauspieler, bekannt aus "Alles was zählt" und dem Milli-Vanilli-Film, ist es das erste Mal im ARD-Krimi.
Am Sonntag läuft der neuen Bremer "Tatort: Wenn man nur einen retten könnte" (25. Januar um 20:15 Uhr in der ARD). In ihrem achten Fall bekommt Kommissarin Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer, 36) Verstärkung, nachdem ihre Kollegin Linda Selb (Luise Wolfram, 38) verletzt ins Krankenhaus muss. Ab dann an ihrer Seite: Tijan Njie (33) als charmanter KDD-Beamter Patrice Schipper, genannt "Prince". Da kommt sogar die sonst so kühle Moormann ins Flirten.