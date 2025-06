1 Werbung kann spannende Szenen ganz schnell ruinieren. Foto: iStock via Getty/Andrii Lysenko

Seit letztem Jahr schaltet der Streamingdienst Prime Video Werbung, wenn man nicht rund drei Euro im Monat zusätzlich zahlen will. Es gibt aber auch Tricks, um störende Werbeeinblendungen ohne Mehrkosten zu umgehen.











Link kopiert



Da zahle ich schon und dann bekomme ich immer noch Werbung zu sehen? So oder so ähnlich dürften viele Amazon-Prime-Kundinnen und -Kunden in den vergangenen Monaten gedacht haben.