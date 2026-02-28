Prime Video bringt frischen Wind in das Erfolgsformat "7 vs. Wild": In einer Wildcard-Staffel kämpfen sieben Fans der Show um einen Platz in der regulären, sechsten Staffel und stellen sich dabei den schwierigen Herausforderungen.

Prime Video erweitert das Erfolgsformat "7 vs. Wild" um einen ersten Ableger. Nur kurz nach der Bekanntgabe der sechsten Staffel kündigte der Streamingdienst mit der sogenannten "Wildcard-Staffel" ein besonderes Highlight für die Fans an. In dem neuen Format treten nämlich sieben Zuschauer gegeneinander an, um sich einen Platz in der kommenden regulären Staffel der Survival-Show zu sichern, die im Herbst 2026 anlaufen soll.

Die Ausstrahlung der Wildcard-Staffel, die sieben Episoden enthält, ist für das Frühjahr 2026 geplant. Ein genaues Datum steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Fans dürfen sich Challenges ausdenken

YouTuber Johannes Mickenbecker (28) führt als Moderator durch das neue Konzept und präsentierte die Idee auch in einem Video auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Show. Bewerbungen für die Teilnahme sind ab sofort möglich - Interessierte können sich mit einem eigenen Clip auf YouTube oder über Social Media unter dem Hashtag #7vswildcard bewerben.

Gesucht werden Kandidaten mit ausgeprägten Fähigkeiten in den Bereichen Bushcraft, Outdoor, Adventure und Survival. Die Community spielt dabei eine zentrale Rolle: Sie wählt nicht nur die sieben Kandidaten aus, sondern darf auch eigene Ideen für die kommenden Challenges einbringen.

In der Wildcard-Staffel kehren die ausgewählten Teilnehmer an die bekannten Drehorte früherer "7 vs. Wild"-Staffeln zurück - nach Schweden, wo alles begann, und nach Panama, dem Schauplatz der zweiten Staffel. Dort erwarten sie Herausforderungen, die an prägende Momente aus der Geschichte des Formats angelehnt sind.