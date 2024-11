Prime Video gibt Startdatum bekannt: Sebastian Fitzeks Der Heimweg startet im Januar

1 Luise Heyer im Sebastian-Fitzek-Thriller "Der Heimweg". Foto: Prime Video

Prime Video bringt Sebastian Fitzeks Bestseller "Der Heimweg" auf die Bildschirme. Der Thriller mit Luise Heyer und Sabin Tambrea in den Hauptrollen startet am 16. Januar 2025. Es ist die zweite Zusammenarbeit des Streamingdienstes mit dem Erfolgsautor.











Link kopiert



Nach dem Erfolg von "Die Therapie" wagt sich Prime Video an die nächste Umsetzung eines Sebastian-Fitzek-Bestsellers. Wie der Streamingdienst bekannt gab, wird "Der Heimweg" bereits ab dem 16. Januar 2025 weltweit verfügbar sein. Der Thriller basiert auf dem gleichnamigen Roman des deutschen Erfolgsautors, der sich insgesamt 81 Wochen in den Bestsellerlisten hielt und davon elf Wochen in Folge die Spitzenposition belegte.

Die Geschichte dreht sich um Jules (Sabin Tambrea, 39), der eines Abends seinen Dienst am Begleittelefon antritt - einem Support für Frauen, die sich auf ihrem nächtlichen Heimweg unsicher fühlen. Was zunächst nach einer ruhigen Schicht aussieht, nimmt eine dramatische Wendung, als eine junge Mutter namens Klara (Luise Heyer, 39) anruft. Sie behauptet, noch in dieser Nacht durch einen berüchtigten Frauenmörder sterben zu müssen. Der sogenannte Kalenderkiller hat ihr ein grausames Ultimatum gestellt: Entweder sie tötet ihren Ehemann (Friedrich Mücke, 43) oder sie wird sein nächstes Opfer. Lesen Sie auch Für die Hauptrollen konnte Prime Video namhafte deutsche Schauspieler gewinnen. Neben Heyer ("Der Junge muss an die frische Luft"), Tambrea ("Babylon Berlin") und Mücke ("Ballon") sind in weiteren Rollen unter anderem Rainer Bock (70, "Der Fall Collini"), Andreas Döhler (50, "Im Westen nichts Neues") und Dennenesch Zoudé (57, "Unorthodox") zu sehen. Bewährtes Produktionsteam am Werk Hinter den Kulissen setzt Prime Video auf ein eingespieltes Team. Die Produktion liegt erneut in den Händen von Ziegler Film, das bereits Sebastian Fitzeks "Die Therapie" als Serienadaption erfolgreich umgesetzt hat. Regina Ziegler, Barbara Thielen und Susa Kusche zeichnen als Produzentinnen verantwortlich. Das Drehbuch stammt von Susanne Schneider ("Bella Block"), während Adolfo J. Kolmerer (38, "Oderbruch") Regie führt. Auch ein entsprechender Trailer wurde bereits veröffentlicht. Die Macher setzen in "Der Heimweg" - wie zu erwarten war - auf ein düsteres Szenario mit dunklen und beklemmenden Bildern.