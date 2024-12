Prime Video bestätigt: LOL geht in die sechste Runde: Neue Staffel kommt im Frühjahr

1 Michael Bully Herbig ist von Anfang an als Gastgeber dabei und wird auch die sechste Staffel präsentieren. Foto: imago/SKATA

Die Erfolgsshow "LOL: Last One Laughing" wird fortgesetzt. Wie in den vergangenen Jahren sollen die neuen Folgen im Frühjahr bei Prime Video abrufbar sein. Die zehn prominenten Teilnehmer der sechsten Staffel wurden aber noch nicht verkündet.











Gute Nachrichten für Fans des Comedy-Formats "LOL: Last One Laughing": Prime Video hat für das "Frühjahr 2025" eine sechste Staffel bestätigt . Wer dann darum kämpfen wird, möglichst lange nicht zu lachen, wurde hingegen noch nicht verraten.



Die Streaming-Show nach japanischem Vorbild lief 2021 erstmals in Deutschland und mauserte sich schnell zum Publikumsliebling. Sie wurde mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet. Jedes Jahr sind verschiedene Prominente dabei - oder wie es in der Mitteilung des Streamingdienstes heißt: "'LOL: Last One Laughing' vereint jedes Mal aufs Neue eine Starbesetzung der besten deutschen Unterhaltungskünstler - zehn der bekanntesten Persönlichkeiten aus Comedy, Schauspiel und Unterhaltung, die alle in einem urkomischen Wettbewerb der Selbstbeherrschung gegeneinander antreten. Auch in Staffel sechs gilt: Wer lacht, fliegt raus!"