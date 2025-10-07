Prime Deal Days: Nächste Amazon-Aktion noch vor dem Black Friday

Bevor in gut sechs Wochen am Black Friday die Preisschlacht des Jahres stattfindet, versucht Amazon mit einer zusätzlichen Rabatt-Aktion schon im Oktober neue Kunden zu gewinnen.
Amazon bereitet seine Kundschaft schon im Oktober auf die heiße Rabattphase des Jahres vor. Bevor Ende November der Black Friday ansteht, finden am 7. und 8. Oktober die "Prime Deal Days" statt. Das zweitägige Event richtet sich ausschließlich an Prime-Mitglieder und soll eine große Bandbreite an Angeboten aus verschiedenen Kategorien umfassen.