Prime Deal Days: Nächste Amazon-Aktion noch vor dem Black Friday

Bevor in gut sechs Wochen am Black Friday die Preisschlacht des Jahres stattfindet, versucht Amazon mit einer zusätzlichen Rabatt-Aktion schon im Oktober neue Kunden zu gewinnen.

Amazon bereitet seine Kundschaft schon im Oktober auf die heiße Rabattphase des Jahres vor. Bevor Ende November der Black Friday ansteht, finden am 7. und 8. Oktober die "Prime Deal Days" statt. Das zweitägige Event richtet sich ausschließlich an Prime-Mitglieder und soll eine große Bandbreite an Angeboten aus verschiedenen Kategorien umfassen.

Während der Aktion sollen sowohl Alltagsartikel als auch Produkte namhafter Marken reduziert erhältlich sein. Im Modebereich nennt das Unternehmen beispielsweise Boss, Levi's und Karl Lagerfeld. Technikinteressierte könnten Angebote von GoPro, Marshall oder Sennheiser finden. Darüber hinaus sind auch Spielwaren, Haushaltsprodukte und Kosmetik Teil der angekündigten Auswahl.

Weitere Preisnachlässe vorab

Bereits vor den offiziellen Aktionstagen gibt es für Prime-Mitglieder erste Rabatte. Dazu gehören bis zu 35 Prozent Preisnachlass auf ausgewählte Beautyprodukte von Babor, Wella Professional und Hugo Boss, wie Amazon vorab mitteilt. Bei Mode und Sportbekleidung von Marken wie Wrangler, Falke und Geox liegen die Nachlässe bei bis zu 25 Prozent. Daneben sind auch Amazon-eigene Marken günstiger zu haben.

Neben klassischen Produktdeals verknüpft Amazon die Aktion außerdem mit weiteren Prime-Diensten. Neukundinnen und -kunden können Amazon Music Unlimited für vier Monate kostenlos testen und erhalten Zugriff auf mehr als 100 Millionen Songs sowie Podcasts ohne Werbung. Zusätzlich stehen Audible-Hörbücher zur Verfügung. Für Geschäftskunden gibt es beim Anlegen eines neuen Amazon-Business-Kontos einen Rabatt von bis zu 100 Euro auf die erste Bestellung.

Neue Unterstützung bei der Produktsuche

Um die Orientierung während der Aktion zu erleichtern, bietet Amazon digitale Hilfsmittel. Der KI-Assistent "Rufus" soll beim Vergleichen von Produkten helfen und Empfehlungen aussprechen. Personalisierte Angebotslisten zeigen zudem Artikel, die sich an den bisherigen Einkäufen, gespeicherten Listen oder dem Warenkorb orientieren.

Die Angebote der Prime Deal Days sind nicht für alle Kunden und Kundinnen verfügbar, sondern setzen eine Prime-Mitgliedschaft voraus. Interessierte können diese 30 Tage lang kostenlos testen (regulär 8,99 Euro/Monat) und so auch an den Deal Days teilnehmen.