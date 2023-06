Priester in der Türkei verhaftet

1 Pater Aho (re.) mit Klosterschülern beim Gottesdienst in seiner Kirche. Foto: Susanne Güsten

Vor wenigen Tagen sind in der Türkei drei Christen, darunter ein Mönchspriester, festgenommen worden. Der Vorwurf: Unterstützung der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die aramäischen Gemeinden in Deutschland sind fassungslos.









Mardin - Wie ein Leuchtturm der Hoffnung für die örtlichen Christen ragt das im 12. Jahrhundert gegründete Kloster Sankt Jakob d’Qarno aus den Bagok-Bergen im Südosten der Türkei auf. Vor sechs Jahren mit Spenden der Gemeinde restauriert und wiedereröffnet, symbolisiert das Kloster die Hoffnung der aramäischen Christen auf eine Rückkehr in ihre uralte Heimat, aus der sie vom PKK-Krieg in den vergangenen Jahrzehnten vertrieben wurden. Jetzt erschüttern neue Schockwellen die aramäische Diaspora in ganz Europa.