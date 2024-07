Pride-Wochen in Stuttgart: OB Frank Nopper fährt erstmals beim CSD mit

1 OB Frank Nopper fährt am 27. Juli zum ersten Mal bei der CSD-Demo mit. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Mit der Nachricht, dass er erstmals bei der CSD-Demo mitfährt, wollte OB Frank Nopper beim Rathausempfang für die queere Community überraschen. Nach einem Bericht unserer Redaktion erklärt er sich nun schon früher.











Sollte ein Oberbürgermeister an der größten Demonstration seiner Stadt, die gleichzeitig ein Fest der Vielfalt einer ganze Region ist, teilnehmen? Darüber ist in den vergangenen Jahren hitzig diskutiert worden. Denn Frank Nopper (CDU) hatte es stets abgelehnt, auf einem der vielen Wagen des CSD-Umzugs mitzufahren. Dies brachte dem Stuttgarter Rathauschef immer wieder Kritik ein. In diesem Sommer aber ist der OB dabei, wie er am späten Montagnachmittag unserer Redaktion erklärt hat.