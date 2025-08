Pride Parade: Hunderttausende zu Christopher Street Day in Hamburg erwartet

1 Bereits am letzten CSD im Jahr 2024 in Hamburg nahmen zahlreiche Menschen teil. (Archivbild) Foto: IMAGO/Markus Tischler/IMAGO

In Hamburg werden am Samstag hunderttausende Menschen zum Christopher Street Day unter dem Motto „Wir sind hier, um zu bleiben. Queere Menschen schützen" erwartet.











In Hamburg werden am Samstag (12 Uhr) hunderttausende Menschen zu einer Demonstration zum Christopher Street Day erwartet. Die Polizei rechnet mit bis zu 250.000 Teilnehmenden. Die Demonstration steht in diesem Jahr unter dem Motto „Wir sind hier, um zu bleiben. Queere Menschen schützen.“ Angemeldet haben sich nach Angaben der Veranstalter rund 75 Trucks und sonstige Fahrzeuge sowie mehr als 50 Fußgruppen.