Weinfeste gelten traditionell eher als konservativ. Das Stuttgarter Weindorf aber liebt Tradition und Toleranz. Die „Stunde der Vielfalt“ zeigt: Das Fest steht für Weltoffenheit.
Bunt, laut und voller Liebe: Der „Weindorf-CSD“ ist ein fröhliches Fest und ein klares Bekenntnis zugleich. Mit der „Stunde der Vielfalt“ will der vor 140 Jahren gegründete Verein Pro Stuttgart als Veranstalter unterstreichen, dass die Stadt, die ihre Mitglieder lieben, eine liberale Stadt ist. „Wir stehen für eine offene Gesellschaft“, sagt der Vorsitzende Jens Zimmermann.