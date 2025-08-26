Bunt, laut und voller Liebe: Der „Weindorf-CSD“ ist ein fröhliches Fest und ein klares Bekenntnis zugleich. Mit der „Stunde der Vielfalt“ will der vor 140 Jahren gegründete Verein Pro Stuttgart als Veranstalter unterstreichen, dass die Stadt, die ihre Mitglieder lieben, eine liberale Stadt ist. „Wir stehen für eine offene Gesellschaft“, sagt der Vorsitzende Jens Zimmermann.

„Du bist toll“, singt der Senkrechtstarter Damiano Maiolini Die Sitzplätze bei der Kulturlaube reichen nicht aus. Dicht an dicht stehen viele Menschen in der Gasse zwischen Alte Kanzlei und Altem Schloss. Die Tische und die Bühnen sind mit Regenbogenfahnen geschmückt. Drag-Queen Henni führt gemeinsam mit Jens Zimmermann, dem Vorsitzenden von Pro Stuttgart, durchs Programm. Einer der Höhepunkte ist der 34-jährige Schlagersänger Damiano Maiolini, der bereits zum fünften Mal bei der „Stunde der Vielfalt“ auftritt und von Jahr zu Jahr erfolgreicher wird.

Der sympathische Senkrechtstarter, bekannt aus Voice of Germany, ist längst mehr als ein Geheimtipp – immer öfter sieht man ihn in TV-Shows. „Ja, du bist toll, so wie du bist“, singt er, „was ist so falsch daran, so zu sein, wie man ist?“ Das Lied, nach dem er auch sein neues Album benannt hat, ist eine Hymne auf Vielfalt und Selbstakzeptanz. Seine Botschaft: Wichtig ist es, dass man sich toll findet und sich so annimmt, wie man ist – mit allen individuellen Eigenschaften, egal ob groß oder klein, dick oder dünn, egal ob man Frauen oder Männer liebt.

Stunde der Vielfalt lockt viele Menschen an. Foto: ubo

Am Ende singen alle Protagonisten: „We are the world“

Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) spricht im Talk mit Moderator Jens Zimmermann klare Worte. „Wenn wir die Vielfalt verlieren, verlieren wir die Demokratie“, sagt sie unter starkem Beifall. Beim CSD in diesem Jahr sei die Stimmung ernster gewesen als in den Vorjahren – ein Zeichen dafür, dass man wieder deutlicher für queere Rechte kämpfen müsse So sehen es auch Lars Lindauer und Betina Starzmann vom CSD-Verein, die ebenfalls zu Wort kommen und die Mitveranstalter sind. Seit acht Jahren gibt’s die Stunde der Vielfalt, die auch in der Pandemie beim Online-Weindorf 2020 und bei der einzigen Weinlaube 2021 mit dabei war.

Am Ende singen alle Protagonisten – außerdem mit dabei: der Singer-Songwiter Pascal Blenke, die ukrainische Handstand-Künstlerin Marina Skulditskaya und der Schauspieler Duo Ismael Boerner mit seinem Partner Max Klinsmann – auf der Bühne gemeinsam „We are the world.“ Und diese Welt ist bunt und vielfältig!