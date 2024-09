Pretty Woman-Star: Julia Roberts bekommt Ehren-César für ihr Lebenswerk verliehen

Die US-amerikanische Schauspielerin Julia Roberts (56) wird das kommende Jahr mit einem prestigeträchtigen Preis einläuten dürfen. Wie die Veranstalter der kommenden 50. César-Preisverleihung auf der offiziellen Homepage des Events mitgeteilt haben, wird der "Pretty Woman"-Star am 28. Februar 2025 mit dem Ehren-César für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Zur Begründung dieser Wahl heißt es unter anderem: "Internationale Anerkennung erlangte sie 1990 mit der Rolle der Vivian Ward in 'Pretty Woman'. Dieser Kultfilm unter der Regie von Garry Marshall ließ sie in den Rang eines globalen Superstars aufsteigen. An der Seite von Richard Gere gelang es ihr mit ihrem strahlenden Lächeln und ihrer Darbietung die Herzen der Menschen zu erobern." In zahlreichen weiteren Werken, von Komödien über Dramen wie "Erin Brockovich", für den Roberts einen Oscar erhielt, sei ihr das ebenfalls gelungen.

Ein Star auf und abseits der großen Leinwand

Weiter wird in der Pressemittelung hervorgehoben: "Julia Roberts ist nicht nur ein Filmstar, sondern auch eine kulturelle Ikone, deren Einfluss weit über ihre Darstellungen hinausgeht. Abseits der Leinwand engagiert sie sich für wohltätige Zwecke, fungiert als UNICEF-Botschafterin und unterstützt zahlreiche humanitäre Bemühungen weltweit. Als Umweltaktivistin hat sie Dokumentarfilmen über den Schutz des Planeten ihre Stimme geliehen und setzt sich aktiv für die Rechte der Frauen ein."

In den vergangenen Jahren wurde diese Ehre einer Reihe namhafter Stars zuteil. 2022 erhielt Oscarpreisträgerin Cate Blanchett (55) den César d'Honneur, im Jahr darauf folgte ihr der Regisseur David Fincher (62, "Sieben"). In diesem Jahr gab es derweil zwei Preisträger: Die französische Darstellerin Agnès Jaoui (59) erhielt den Ehrenpreis ebenso wie "Oppenheimer"-Regisseur Christopher Nolan (54).