Prestigeträchtige TV-Preise: Emmy-Nominierungen 2025: Severance und The White Lotus dominieren

Die Nominierungen für die 77. Emmy-Awards stehen fest. Im Bereich Drama liegen "Severance" und der HBO-Erfolg "The White Lotus" vorne. Die neu gestartete Comedy-Serie "The Studio" stellte indes einen Nominierungsrekord auf.

In der Nacht vom 14. auf den 15. September werden in Los Angeles die diesjährigen Emmy-Awards verliehen. Komiker Nate Bargatze (46) moderiert. Jetzt hat die Academy of Television Arts & Sciences auch die Nominierungen bekannt gegeben. Die meisten Preischancen haben die umjubelte Satire "The White Lotus", die düstere Sci-Fi-Serie "Severance", das "The Batman"-Spin-off "The Penguin" sowie die Comedy-Serie "The Studio", die einen Blick hinter die Kulissen Hollywoods wirft.

Nominierungen in der Drama-Kategorie

In der Königsdisziplin "Drama" sind neben "The White Lotus" und "Severance" auch die Endzeit-Serie "The Last of Us" und die "Star Wars"-Serie "Andor" nominiert. Die "The Last of Us"-Stars Bella Ramsey (21) und Pedro Pascal (50) gehen ebenso als Beste Hauptdarsteller einer Dramaserie ins Rennen um die begehrten Emmy-Awars wie das "Severance"-Hauptdarstellerduo Adam Scott (52) und Britt Lower.

Kathy Bates (77), die für das Reboot "Matlock" als Beste Hauptdarstellerin einer Dramaserie nominiert ist, schreibt mit 77 Jahren Geschichte als bislang älteste Preisanwärterin in dieser Kategorie.

Die Stars aus der HBO-Erfolgsserie "The White Lotus" sammeln indes in den Nebendarsteller-Kategorien Drama fleißig Emmy-Nominierungen ein. Bei den Männern können so Walton Goggins (53), Jason Isaacs (62), Sam Rockwell (56) und als Gaststar Scott Glenn (86) auf Preise hoffen, bei den Frauen Aimee Lou Wood (31), Carrie Coon (44) und Parker Posey (56). Insgesamt ist "The White Lotus" für 23 Emmy-Awards nominiert, "Severance" für 27.

"The Studio" stellt Rekord bei Comedy-Nominierungen auf

Bei den Comedy-Serien sorgte die Hollywood-Satire "The Studio" für eine echte Überraschung. 23 Nominierungen, darunter als Beste Comedy-Serie sowie für Hauptdarsteller Seth Rogen (43), konnte die Produktion von Apple TV+ einstreichen. Damit ist ein 2021 von "Ted Lasso" gesetzter Rekord gebrochen: Keine neue Comedy-Serie brachte es bislang auf mehr Nominierungen in ihrem Startjahr. "Ted Lasso" schaffte es damals auf 20.

Harte Konkurrenz wartet auf "The Studio" allerdings in Form des Seriensiegers "The Bear", der es im vergangenen Jahr ebenfalls auf 23 Nominierungen und elf Siege brachte. Der Kritikerliebling ist als Beste Comedy-Serie ebenso nominiert wie die Hauptdarsteller Jeremy Allen White (34) und Ayo Edebiri (29). White konnte bereits in den vergangenen zwei Jahren den Emmy für den Besten Hauptdarsteller Comedy mit nach Hause nehmen.

"Star Wars"- und "Indiana Jones"-Star Harrison Ford (83) ist als Bester Nebendarsteller Comedy für seine Rolle in der zweiten Staffel der Apple TV+-Serie "Shrinking" nominiert. Für den 83-Jährigen ist es die erste Emmy-Nominierung überhaupt.

"Adolescence" und "The Penguin" bei Miniserien vorne

Im Bereich Miniserie deutet sich in den Hauptkategorien ein Rennen zwischen dem Netflix-Phänomen "Adolescence" und der eingangs erwähnten Superhelden-Serie "The Penguin" an. Beide Produktionen sind als Beste Miniserie nominiert. Die "The Penguin"-Stars Colin Farrell (49) und Cristin Milioti (39) ebenso wie Stephen Graham (51) aus "Adolescence" in den Hauptdarsteller-Kategorien.

Der erst 15-jährige britische Jungschauspieler Owen Cooper (15), der in der Netflix-Serie die des Mordes verdächtigte Figur Jamie spielt, ist zudem für einen Emmy als Bester Nebendarsteller einer Miniserie nominiert. Damit schreibt Cooper Geschichte als bislang jüngster Preisanwärter in dieser Kategorie - und bricht einen Rekord aus dem Jahr 1972.

Mit insgesamt 13 Emmy-Nominierungen schneidet "Adolescence" auch besser ab als das letztjährige Miniserien-Phänomen "Rentierbaby" von Netflix, das es auf elf Nominierungen brachte.