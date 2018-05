VfB Stuttgart gegen TSG Hoffenheim „Die Schwaben lassen dem Gegner kaum Lücken“

Von red/jbr 06. Mai 2018 - 12:20 Uhr

Die Abwehrleistung des VfB Stuttgart wird in vielen Medien gelobt. Foto: AFP

Nach dem 2:0-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim wird der VfB Stuttgart in den Medien für die Abwehrleistung und die Effizienz vor dem Tor gelobt. Wir haben die Pressestimmen zur Partie gesammelt.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart hat nach dem Sieg gegen Hoffenheim weiterhein die Chance, sich am letzten Spieltag für die Europa League zu qualifizieren. Die Medien sind begeistert von der Abwehrleistung des Teams und vor allem vom Auftritt des Stürmers Mario Gomez.

Unter anderem bei der „FAZ“ steht Gomez hoch im Kurs. „Weil sich die Stuttgarter auch in Unterzahl auf ihren Torjäger verlassen können, gewinnen die Schwaben verdient gegen die TSG.“ Gomez schicke damit ein weiteres Bewerbungsschreiben an den Bundestrainer.

Auch das Portal „Sportschau.de“ feiert Gomez als „Mann des Tages“. Mit der Führung habe der VfB die kurzzeitige Konfusion der Hoffenheimer eiskalt bestraft. „Hoffenheim nutzte auch eine mehr als 20-minütige Überzahl nichts, nachdem Stuttgarts Santiago Ascacibar in der 66. Minute nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz musste.“

Die „Bild“-Zeitung lobt die gut umgesetzte Taktik des Trainers Tayfun Korkut. „Die Schwaben verschieben geschlossen über das Feld, lassen dem Gegner kaum Lücken“, heißt es dort. „Selbst die formstarken Hoffenheimer, teils mit fünf Mann in der Offensive, bissen sich an Stuttgarts Abwehr die Zähne aus.“ Korkut habe dem VfB eine klare Struktur an die Hand gegeben und den Verein von einem Abstiegskandidaten zu einem Europa-League-Aspiranten geformt.

Der „Kicker“ schreibt über den VfB, dass Liga zwei längst kein Thema mehr sei, auch dank der Gomez-Tore. „Hinwegtäuschen aber sollte nach dem Triumph über die Kraichgauer nicht, dass die Schwaben auch diesmal neben defensiver Stabilität, offensiver Effizienz und einem guten Ron-Robert Zieler jede Menge Glück brauchten für Heimsieg Nummer vier unter Tayfun Korkut.“