Der VfB Stuttgart hielt gegen Bayer Leverkusen gut mit, am Ende steht das Team von Pellegrino Matarazzo aber wieder ohne Punkte da. Wir haben die Pressestimmen zusammengestellt.















Stuttgart - Der VfB Stuttgart bleibt weiter tief im Abstiegssumpf der Fußball-Bundesliga stecken. Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo zeigte am Samstagabend bei Bayer 04 Leverkusen eine ansprechende Leistung, doch Punkte gab es wieder keine.

Durch das 2:4 am 22. Spieltag bleiben die Schwaben mit 18 Punkten auf Rang 17 hängen. Vier Punkte sind es bis zum Relegationsplatz 16, auf dem derzeit der FC Augsburg steht.

Gute Leistung, kein Ertrag

Wir haben uns die Beiträge aus der Presse angesehen und zusammengetragen:

„Diaby, Adli, Wirtz: Leverkusens individuelle Klasse schlägt Stuttgart“ titelt der „Kicker“. Dabei lobt das Fußball-Fachmagazin die Schwaben, die sich „zweikampfstark und defensiv bestens eingestellt präsentierten“. Bayer-Trainer Gerardo Seoane hatte ein schwieriges Spiel im Vorfeld prophezeit. Er sollte recht behalten.

Die „Bild“ legt den Fokus auf den Bayer-Torjäger Patrick Schick, der zuvor bei den Kantersiegen gegen den FC Augsburg (5:1) und Borussia Dortmund (5:2) ohne Torerfolg blieb: „Schick schießt seine Mini-Krise weg“. Über den VfB heißt es: „Stuttgart kann mit der gezeigten Leistung zufrieden sein, aber muss im kommenden Heimspiel gegen den VfL Bochum endlich wieder einen Dreier holen.“

Mit dem Rücken zur Wand

„Leverkusen liefert erneutes Spektakel“ schreibt „Sport 1“. Beim VfB wird es derweil immer enger: „Stuttgart taumelt durch die erneute Niederlage dagegen immer tiefer in den Abstiegskampf.“

Die „Sportschau“ nimmt in ihrer Überschrift ebenfalls die Mannschaft der Stunde in den Blickpunkt: „Leverkusen nach Sieg gegen Stuttgart auf Champions-League-Kurs“. Den Gästen wird auch hier eine gute Partie attestiert, schließlich hielt Stuttgart „bis zum Schluss dagegen“. Doch unterm Strich bleibt eines festzuhalten: „Der VfB steht in der Fußball-Bundesliga weiter mit dem Rücken zur Wand.“

„Tomas-Tore reichen nicht: VfB stürzt weiter Richtung Abstieg“, titelt der SWR.

