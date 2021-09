16 Thomas Hitzlsperger hat seine Entscheidung öffentlich gemacht, den VfB zu verlassen. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Thomas Hitzlsperger verlässt den VfB Stuttgart im kommenden Jahr. Eine Entscheidung, die einen entsprechenden medialen Widerhall nach sich zog. Ein Überblick.















Stuttgart - Nicht wenige Beobachter des Vereins für Bewegungsspiele von 1893 waren an diesem Mittwochnachmittag durchaus überrascht, als die Nachricht die Runde machte, dass Thomas Hitzlsperger den Club in absehbarer Zeit verlassen werde. Der Vorstandsvorsitzende der AG, in Personalunion auch Sportvorstand, wird das Angebot zur Vertragsverlängerung nicht annehmen.

Dies teilte er zuerst dem Aufsichtsrat, dann der Öffentlichkeit mit. Die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen, aber es gehöre auch zu seinen Aufgaben, „im Interesse des VfB schwere Entscheidungen zu treffen – auch wenn sie mich persönlich betreffen“. Er empfinde große Dankbarkeit – dies teilte der 39-jährige Meisterschaftsschütze in einer Medienrunde mit.

Die Entscheidung des ehemaligen Mittelfeldspielers zog ein entsprechendes mediales Echo nach sich. Wir bieten einen Überblick.

Hitzlsperger zu Rückzug: „Gibt nicht den einen Grund“ (inkl. Video) – via ikz.de

Deutschlandfunk: „Hitzlsperger verlässt den VfB“

„Paukenschlag: Hitzlsperger – er verlässt den VfB Stuttgart“ via t-online.de

„2022 ist Schluss – Hitzlsperger kündigt Abschied an“, titelt der kicker.

Kicker-Redakteur Benni Hofmann kommentiert: „Weg vom Personenkult!“

„Boss-Hammer in Stuttgart – Hitzlperger hört auf“, titelt die Bild.

Tag24 titelt: „Boss-Beben – Vorstandsboss Hitzlsperger wird nicht verlängern.“

„Hitzlsperger will nicht DFB-Präsiden werden“, vermeldet t-online.de im Nachgang.

Die Welt titelt: „Paukenschlag in Stuttgart, Hitzlsperger kündigt überraschend Ausstieg an.“

Die Heilbronner Stimme titelt: „Hitzlsperger verlässt VfB - Folge des Vogt-Konflikts?“

„Vorstandsvorsitzender will „Weg frei machen“ – via transfermarkt.de

„Warum Thomas Hitzlsperger seinen Vertrag nicht verlängert“ – via ZVW.de

