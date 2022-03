11 Sasa Kalajdzic erlöste die Fans des VfB Stuttgart mit seinem Tor. Foto: imago images/Eibner

Stuttgart - Am 25. Bundesliga-Spieltag feierte der VfB Stuttgart das lange ersehnte Erfolgserlebnis. Gegen Borussia Mönchengladbach gewann das Team von Pellegrino Matarazzo mit 3:2 – und drehte dabei einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand.

Nach der Partie in Bad Cannstatt setzt sich die Presse dezidiert mit der Begegnung auseinander. Wir tragen die prägnantesten Schlagzeilen des Tages zusammen.

„Der coole Kalajdzic krönt eine famose VfB-Aufholjagd“, titelt etwa der „kicker“ und fügt an: „Der VfB Stuttgart hat wie schon häufiger in den vergangenen Wochen gut gespielt - und zunächst doch wieder Nackenschläge kassiert. Nach dem zwischenzeitlichen 0:2 gegen im Abschluss kaltschnäuzige Gladbacher haben die leidenschaftlichen Schwaben aber nochmals alles mobilisiert und am Ende verdientermaßen den Sieg eingetütet.“

„Erleichterung war mit Händen zu greifen“

„Stuttgart-Wahnsinn: 3:2 nach 0:2“, konstatiert derweil die „Bild“ und analysiert: „Stuttgart steht Kopf! Die Schwaben drehen einen 0:2-Rückstand gegen Gladbach, gewinnen am Ende verdient 3:2. Damit melden sich die Stuttgarter zurück im Abstiegskampf, liegen nur noch einen Punkt hinter Hertha BSC auf Relegationsplatz 16.“

„Last-Minute-Sieg! Kalajdzic beschert VfB Big Points im Abstiegskampf“, heißt es bei „Spox.com“ – und weiter: „Der VfB Stuttgart schöpft im Abstiegskampf der Bundesliga neue Hoffnung. Die Schwaben besiegten nach einer furiosen Aufholjagd Borussia Mönchengladbach. Stuttgart drängte auf den Siegtreffer – und belohnte sich durch den zweiten Saisontreffer von Kalajdzic.“

„Furioser VfB Stuttgart schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf“, stellt schließlich „SWR.de“ mit Blick auf die Partie am Samstagabend fest: „Der VfB Stuttgart besiegt am 25. Spieltag der Bundesliga Borussia Mönchengladbach trotz Zwei-Tore-Rückstand. Bei den Schwaben keimt im Abstiegskampf Hoffnung auf. Die Erleichterung nach dem Heimsieg war beim VfB Stuttgart mit Händen zu greifen.“

Übrigens: Auch Sie können hier die VfB-Spieler bewerten. Die Bilder zum Spiel haben wir in der Galerie für Sie zusammengestellt.