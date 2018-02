Pressestimmen zum VfB-Sieg in Augsburg „Gomez schnupft Auswärtsfluch weg“

Von Dominik Ignée 19. Februar 2018 - 08:07 Uhr

Na bitte, geht doch: Mario Gomez sorgt mit seinem Treffer für den ersten Auswärtssieg des VfB in dieser Saison. Foto: Getty

Der VfB Stuttgart gewinnt in Augsburg sein erstes Auswärtsspiel der Saison. Nach dem 1:0-Erfolg wird kräftig aufgeatmet.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart verschafft sich Luft im Abstiegskampf. Aber nicht nur deshalb ist der 1:0-Sieg in Augsburg Gold wert. Durch ihn gelangen die Stuttgarter nämlich zu der wunderbaren Erkenntnis, dass sie auf fremden Plätzen doch noch drei Punkte mit nach Hause nehmen können. Abgehoben wird deshalb bei den Roten aber nicht. Die Pressestimmen zum Spiel:

„Bild“: Gomez schnupft Auswärtsfluch weg. Der 32 Jahre alte Stürmer fieberte dem Schwaben-Derby entgegen. Sprichwörtlich! Bis Donnerstag fehlte er im Training wegen einer Erkältung.

„Frankfurter Allgemeine“: Der 1:0-Sieg gegen den FC Augsburg durch das Tor von Mario Gomez bedeutet für den VfB Stuttgart das Ende so mancher Negativserie. Dem neuen Trainer Tayfun Korkut gelang damit in der laufenden Saison der erste Stuttgarter Erfolg auf fremden Platz.

„Süddeutsche“: Nur Gomez stöpselt einen rein. Der VfB Stuttgart spielt unter dem neuen Trainer Tayfun Korkut immer erfolgreicher: In Augsburg reicht es zu einem umkämpften 1:0. Dass es so knapp wird, liegt auch daran, dass die Schwaben wenig effektiv spielen.

Drei Spiele, sieben Punkte

„Südwestpresse“: Drei Spiele, sieben Punkte – mit dem neuen Trainer Tayfun Korkut bleibt der VfB Stuttgart auf Erfolgskurs und hat sogar seinen Augsburg-Fluch überwunden. Der erstarkte Aufsteiger gewann durch ein Tor von Nationalstürmer Mario Gomez (27. Minute) beim FCA verdient mit 1:0 (1:0). Es war nach zuvor acht sieglosen Partien gegen den Angstgegner der erste Erfolg und zugleich der erste Auswärtssieg der Saison. Der VfB hat nach dem tollen Start unter Korkut nun beachtliche zehn Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

„Schwäbische Zeitung“: Gomez liefert: An allen VfB-Punkten beteiligt. Beim Siegtor in Augsburg präsentierte sich Mario Gomez mal wieder ganz im Stile eines Vollblut-Torjägers. Der Ball fiel ihm nach einem Freistoß von Erik Thommy im Strafraum vor die Füße. Und Gomez fackelte nicht lange, sondern erzielte das am Ende entscheidende 1:0 für den VfB Stuttgart.

„Augsburger Allgemeine“: Gomez erwischt den FC Augsburg eiskalt. Der FC Augsburg hat im schwäbischen Derby gegen die Stuttgarter keine Mittel gefunden. Die Fans ärgerten sich über den Videobeweis, Trainer Baum über Schiedsrichterentscheidungen.

„Schwarzwälder Bote“: Gomez belohnt Stuttgart. Trainer Tayfun Korkut war begeistert, wie gut seine Spieler den Sieg-Plan umgesetzt hatten. „Großes Kompliment an die Mannschaft. Diesen Geist, den wir entwickelt haben, müssen wir beibehalten. Wir müssen jetzt dranbleiben“, sagte der VfB-Coach, unter dem der Verein in der Fußball-Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgefunden hat.