„Die schlechteste Halbzeit-Leistung in dieser Saison“

1 Ein Punkt, aber eine extrem schwache erste Hälfte: Der VfB Stuttgart verabschiedet sich mit einem 2:2 gegen Hannover in die Winterpause. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Es war nicht nur das letzte Spiel des Jahres, sondern auch der Rückrundenauftakt: Gegen Hannover 96 schaffte der VfB Stuttgart allerdings nur ein 2:2-Unentschieden. Wir haben die Pressestimmen zum Entscheidungsspiel für Tim Walter gesammelt.

Stuttgart - Mit einem Unentschieden gegen Hannover 96 ist der VfB Stuttgart in die Rückrunde der 2. Liga gestartet und überwintert auf einem Relegationsplatz. Das wirft auch die Frage auf, ob Trainer Tim Walter noch der richtige Mann an der Seitenlinie der Schwaben ist.

Denn vor allem in der ersten Hälfte agierte sein Team extrem schwach. Trotz der beiden Tore in der zweiten Hälfte von Nicolas Gonzalez (46.) und Silas Wamangituka (62.) ist das Remis für den VfB doch eher glücklich. So sieht die nationale Presse den Heimsieg der Mannschaft von Tim Walter:

Das Fachmagazin „Kicker“ sieht Hannover 96 als überzeugende Mannschaft vor heimischer Kulisse. Die Stuttgarter hingegen „hatten im ersten Durchgang noch auf ganzer Linie enttäuscht“.

Die Einzelkritik zur Partie lesen Sie hier.

Die Bild-Zeitung konzentriert sich auf den angezählten Trainer Tim Walter und titelt nach der Partie: „Druck auf Stuttgart-Trainer immer größer“. Weiter heißt es: „Immerhin: Nach der schlechtesten Halbzeit-Leistung des VfB in dieser Saison (keine einzige Torchance) zeigen die Schwaben eine Reaktion.“

„Sportbuzzer.de“ fragt: „Wird Tim Walter beim Zweitliga-Favoriten VfB Stuttgart entlassen?“ Immerhin habe trotz des Punktgewinns beim 2:2 gegen Hannover 96 und Platz drei zum Ende der Hinrunde Sportdirektor Sven Mislintat eine ausführliche Analyse der sportlichen Situation angekündigt, heißt es auf dem Portal weiter.

Lesen Sie hier: Die Tendenz geht zur Trennung

Die Neue Presse findet: „Dieses Spiel war nichts für schwache Nerven“ und schreibt weiter: „Der VfB Stuttgart beendet das Fußball-Jahr 2019 mit einer Krise“. Die Leistung von Hannover 96 bewerten sie als „bislang beste Saisonleistung“. Auch, wenn die Heimmannschaft bei zahlreichen Chancen verpasste, „dieses Spiel schon in der ersten Halbzeit zu entscheiden“.