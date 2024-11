Pressestimmen zum VfB-Debakel: „Roter Stern, gib Silas nicht zurück!“

1 Silas Katompa nach dem 1:1-Ausgleich gegen den VfB. Foto: AFP/OLIVER BUNIC

Fußball ist für manche ja mehr als Sport. In diese Richtung äußern sich auch serbische Medien schadenfroh über das Champions-League-Spiel des VfB Stuttgart in Belgrad. Begeisterung herrscht über die Leistung von VfB-Leihspieler Silas.











Link kopiert



Trauer in Cannstatt, Jubel in Belgrad: Nach dem 5:1 von Roter Stern gegen den VfB in der Champions League triumphieren die Medien in Serbien und wollen dem Spiel teils eine Bedeutung über den Sport hinaus geben: „Es ist immer schön, wenn man gewinnt. Wir haben gegen die Bundesliga gespielt, den deutschen Vizemeister, eine großartige Mannschaft. Ein großer Sieg für Roter Stern und das serbische Volk im Allgemeinen. Ich möchte unseren Spielern gratulieren, denn sie haben ihr Bestes gegeben. Man konnte den Kampfgeist, die Lust sehen“, sagte Belgrads Trainer Vladan Milojevic der Zeitung „Sportski žurnal“ (Online-Ausgabe).